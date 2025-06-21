Inter'den resmi transfer açıklaması

Galatasaray'ın temasa geçtiği Hakan Çalhanoğlu'nu Inter bırakmak istemiyor.

Transfer iddialarıyla ilgili Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, açıklamalarda bulundu.

Takımın yeni hocası Chivu, "O, bu takımın liderlerinden biri ve bu belli oluyor. Sahada olmasa bile işini yapma biçimi, takımdaki tutumu beni mutlu ediyor." dedi.

"İYİLEŞMEYE ÇALIŞIYOR"



Chivu milli futbolcu için sözlerini şöyle sürdürdü:



"Onu her zaman takıma dahil olmuş bir şekilde görüyorum. Sakatlığı konusunda biraz endişeli. Elinden gelenin en iyisini yaparak iyileşmeye çalışıyor.



Transfer söylentilerine gelince kendisiyle konuşacak vaktim olmadı ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorum.



Gördüğüm kadarıyla takıma ve turnuvaya odaklanmış durumda. Kendini hazır hale getirip en kısa sürede sahaya dönmek için iyileşmeye çalışıyor."