Inter'in eski yıldızı futbolu bırakıp basketbola başladı

Arjantinli golcü Rodrigo Palacio futbolu bırakıp basketbola başladı.



40 yaşındaki Palacio son olarak Serie B ekiplerinden Brescia forması giyiyordu. Geçen sezon sonunda İtalyan takımından ayrılan oyuncu futbolu bıraktığını duyurdu.



Bir süredir İtalya'da Serie D ekibi Garegnano'da basketbol oynayan Palacio, futbol kulüplerinden teklif almasına rağmen kariyerinin rotasını değiştirdi.



2012-2017 yılları arasında 5 sene Inter formasını giyen Palacio, Arjantin Milli Takımında da 27 maçta süre aldı ve 3 gol kaydetti.