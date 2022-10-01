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Inter'in eski yıldızı futbolu bırakıp basketbola başladı

Inter'in eski golcüsü Rodrigo Palacio, 40 yaşında futbolu bıraktı ve basketbola başladı.

Inter'in eski yıldızı futbolu bırakıp basketbola başladı
Inter'in eski yıldızı futbolu bırakıp basketbola başladı - 1

Arjantinli golcü Rodrigo Palacio futbolu bırakıp basketbola başladı.

40 yaşındaki Palacio son olarak Serie B ekiplerinden Brescia forması giyiyordu. Geçen sezon sonunda İtalyan takımından ayrılan oyuncu futbolu bıraktığını duyurdu.

Bir süredir İtalya'da Serie D ekibi Garegnano'da basketbol oynayan Palacio, futbol kulüplerinden teklif almasına rağmen kariyerinin rotasını değiştirdi.

2012-2017 yılları arasında 5 sene Inter formasını giyen Palacio, Arjantin Milli Takımında da 27 maçta süre aldı ve 3 gol kaydetti.

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