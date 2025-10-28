Inter'in kalecisi kaza yaptı: Bir kişi hayatını kaybetti

9 Temmuz 2024 tarihinde Genoa'dan Inter'e transfer olan İspanyol kaleci Josep Martinez, son bir sezondur Milano ekibinin kaleci rotasyonunda görev alıyor.

Bu sezon iki maça çıkan genç kaleci, bugün kendisini trahik bir olayın ortasında buldu.



YAYAYA ÇARPTI



Como şehrinin Fregno bölgesinde bulunan antrenman tesislerine gitmek üzere arabasıyla birlikte yola çıkan Martinez, tekerlekli sandalyeyle hareket eden yaşlı bir adama çarptı.



SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ YETMEDİ



Yaşanan kaza son derece şiddetliydi ve 81 yaşındaki adam, sağlık ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İspanyol kalecinin kazada yara almadığı belirtilirken yaşananlar karşısında titreme krizine girdiği ifade edildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Kazanın kesin nedeninin belirlenebilmesi için İtalyan polisinin soruşturma başlattığı öğrenildi.