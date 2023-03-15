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Internacional'dan Enner Valencia açıklaması: Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Internacional Başkanı Alessandro Barcellos, Enner Valencia'nın transfer iddialarıyla ilgili, "Şu anda Enner Valencia'nın gelmeyeceğini garanti edebilirim. 90 gün sonra başka bir şey olabilir. Futbol çok değişken." ifadelerini kullandı.

Internacional'dan Enner Valencia açıklaması: Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

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Brezilya ligi ekiplerinden Internacional'in Başkanı Alessandro Barcellos, Enner Valencia'nın transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Brezilya'da yayın yapan Radio Grenal'e kouşan Barcellos, Valencia'nın transferine ilişkin soruya, "Şu anda Enner Valencia'nın gelmeyeceğini garanti edebilirim. Bugün gelmiyor. 90 gün sonra başka bir şey olabilir. Futbol çok değişken. Bugünden onun geleceğini garanti edemem." yanıtını verdi.

GOL KRALLIĞINDA İLK SIRADA

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon formasıyla 20 maçta süre alan Valencia, kaydettiği 23 golle ligde gol krallığında ilk sırada yer alıyor.

Valencia, ligdeki Kayserispor maçının ardından sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıkmıştı.

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