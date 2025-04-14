Inter zirveyi bırakmıyor





Serie A lideri Inter, sahasında Cagliari'yi Marko Arnautovic, Lautaro Martinez ve Yann Aurel Bisseck'in golleriyle 3-1 yendi.



Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 84 dakika görev aldı.



Zirve takipçisi iki takımın maçında Atalanta, evinde Bologna'yı 2-0'lık skorla geçti ve üç maçlık mağlubiyet serisine son verdi.



Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın takımının galibiyet golünü attığı mücadelede Juventus, sahasında Lecce'yi 2-1 mağlup etti.



Başkent derbisinde ise Lazio ile Roma 1-1 berabere kaldı. Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik, 90 dakika forma giydi.



Ligde 32. hafta, bu akşamki Napoli-Empoli maçıyla tamamlanacak. Napoli, liderin kazandığı haftada zirveyle arasındaki farkın açılmasına engel olmaya çalışacak.



Inter, Serie A'da 71 puana ulaşarak zirvedeki yerini korudu. Maç eksiği bulunan Napoli 65, Atalanta 61 ve Juventus 59 puanla Inter'i izledi.