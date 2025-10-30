IOC ve Suudi Arabistan yolları ayırdı; "Espor Olimpiyatları" ortada kaldı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 12 Temmuz 2024 tarihinde "E-Spor Olimpiyatları"nın düzenlenmesi konusunda Suudi Arabistan ile 12 yıllık işbirliği anlaşması imzaladıklarını duyurmuştu.

Ancak, İlk "Espor Olimpiyatları"nın düzenlenmesine iki yıl kala iki kurum arasındaki anlaşmanın iptal edildiği açıklandı.



PROJE ASKIYA ALINDI



2024 Paris Olimpiyatları sırasında açıklanan anlaşma, yürürlüğe girdikten tam 14 ay sonra askıya alındı.

IOC, yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda, iki taraf ve Espor Dünya Kupası Vakfı tekrar bir araya gelerek bu girişimi gözden geçirdi," dedi. "Olimpiyat Espor Oyunları konusundaki işbirliğini sona erdirme konusunda karşılıklı olarak anlaştılar. Aynı zamanda, her iki taraf da kendi e-spor hedeflerini ayrı yollarda sürdürmeye kararlıdır."



GENÇLİĞE ULAŞMA ÇABASININ BİR PARÇASIYDI

Geleneksel izleyici kitlesinin yaşlanması nedeniyle genç nesil ile bağ kurmaya çalışan IOC, e-sporu uzun yıllardır araştırıyor. Espor için özel bir komisyon kuran komite, Suudi Arabistan ile kurulan ortaklığın, bu ülkenin büyük spor hırsları göz önüne alındığında gerekli ivmeyi sağlayacağını ummuştu.

Komite, "Espor Olimpiyatları" için yeni bir planlama yapacaklarını da duyurdu.