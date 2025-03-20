IOC'nin ilk kadın ve Afrikalı başkanı Kirsty Coventry

Kirsty Coventry, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin ilk kadın ve Afrikalı başkanı oldu.



Komiteden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'da düzenlenen 144. IOC toplantısında 7 adayın yarıştığı başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Kullanılan 97 oyun 49'unu alan 41 yaşındaki Coventry, IOC'nin 10. başkanı olarak 23 Haziran'dan itibaren 8 yıllığına göreve getirildi.

​​​​​​​Coventry, IOC tarihindeki ilk kadın ve Afrikalı, aynı zamanda da en genç başkan oldu.



Seçimde Juan Antonio Samaranch Jr 28, Sebastian Coe 8, David Lappartient ve Morinari Watanabe 4'er, Prens Feisal Al Hussein ve Johan Eliasch ise ikişer oy aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Coventry, "Yıllar önce Zimbabve'de yüzmeye başlayan genç kız, bu anı asla hayal edemezdi. IOC'nin ilk kadın ve Afrikalı başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Bu oylamanın birçok insana ilham vermesini umuyorum. Bir rol model olarak sorumluluklarımın bilincindeyim. Olimpik Hareket'in geleceği parlak. Bir an önce göreve başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.



Eski olimpiyat ve dünya şampiyonu yüzücü Coventry, 2004 ve 2008'deki olimpiyat oyunlarında iki altın madalya elde etti. Coventry, Zimbabve'nin 8 olimpiyat madalyasının 7'sini kazanmayı başardı.



Coventry, 2013'ten beri IOC başkanlığını yürüten Thomas Bach'ın görev süresinin 23 Haziran'da sona ermesiyle resmi olarak vazifesine başlayacak.