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IP TV kullananlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alabilir

Dijital platformların kaçak bir şekilde izlenmesine olanak sağlayan IP TV'yi kullananlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

IP TV kullananlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alabilir

IP TV kullananlar hapis cezası alabilir. 

Uzmanlar, kaçak yayınların izlendiğinin tespiti halinde, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyarıyor.

TRT Haber'in haberine göre; Ücretini öderken başka bir adli bir olayla da karşı karşıya kalınabilir. Kaçak IP TV hizmeti veren kuruluşlar ödemeyi IBAN yoluyla alıyor.

PARA GÖNDERDİĞİNİZ KİŞİ BAŞINIZA DERT AÇABİLİR

Yani kullanıcılardan; kaçak platform hizmetinin ücretinin şahsi bir hesaba gönderilmesi isteniyor.

Uzmanlar bu konuda da uyarıyor. Parayı gönderdiğiniz kişi herhangi bir terör ya da suç örgütüne mensup biri çıkarsa hakkınızda farklı davalar da açılabilir. 

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