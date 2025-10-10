Irak - Endonezya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

Irak - Endonezya maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Endonezya zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Irak - Endonezya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



IRAK - ENDONEZYA MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde Irak ve Endonezya karşı karşıya geliyor. Jeddah'da, King Abdullah Sports City Stadyumu'nda mücadele 11 Ekim cumartesi günü saat 21.45’te başlayacak ve Exxe üzerinden canlı yayınlanacak.

