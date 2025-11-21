Irak Teknik Direktörü Graham Arnold: "Pozitif kalmalıyız"

Irak Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin son maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 mağlup etmiş ve konfederasyonlar arası play-off turuna katılmaya hak kazanmıştı.

Irak, play-off turunda Güney Amerika ülkesi Bolivya ile eşleşti.

Takımın teknik direktörü Graham Arnold, play-off eşleşmesine dair açıklamalarda bulundu.

"HAZIRLIK KISMI ÇOK ÖNEMLİ"

Irak ile Bolivya arasındaki karşılaşma farklı kıtalarda yer alan ülkelerin karşılaşacağı bir maç olduğu için Meksika'da oynanacak. Konuşmasında buna dikkat çeken Arnold, "Pozitif kalmalı ve maça en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Meksika'da oynayacağız. Daha önce orada hiç oynamadık. Bu sebeple hazırlık aşaması çok önemli." ifadelerini kullandı.

NOT: Irak-Bolivya maçının tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.