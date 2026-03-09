Iraklı futbolcular mahsur kaldı, Türkiye talebi kabul edilmedi

Milli futbolcuları ve teknik direktörü savaş bölgesinde mahsur kalan Irak, FIFA'dan yardım bekliyor.

Ortadoğu ülkesinin Dünya Kupası eleme maçı 31 Mart'ta Meksika’da. Ancak bölgedeki savaş nedeniyle milli takım toplanamıyor.

Futbolcuların büyük bölümü Bağdat'ta, teknik direktör Graham Arnold da Dubai'de mahsur kaldı.



ERTELEME TALEBİ



Irak Futbol Federasyonu yaşanan olağanüstü durum nedeniyle maçın ertelenmesini talep etti. Ancak FIFA'dan henüz yanıt gelmedi.

Görüşmeler sırasında FIFA'nın, milli takımın karayoluyla Türkiye'ye geçip, buradan Meksika'ya uçmasını teklif ettiği, ancak Irak tarafının bunu kabul etmediği öğrenildi.

Irak, eleme maçını kazanıp Dünya Kupası vizesi alsa da sorunlar bitmeyecek.

Bazı Iraklı oyuncuların ve takım çalışanları, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ne henüz vize alamadı.

2026 Dünya Kupası 11 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.