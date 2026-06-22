İran, Dünya Kupası'nda ikinci puanını aldı
22.06.2026 01:45
Dünya Kupası kampını Meksika'da yapmak zorunda kalan İran, Belçika'yla oynadığı ikinci maçtan da puan çıkarmayı başardı. İki kulüp de 2 puana ulaştı.
2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika ile İran karşılaştı.
Los Angeles Stadyumu'nda oynanan maçı, Arjantinli hakemler Dario Herrera, Cristian Navarro ve Gabriel Chade yönetti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Belçika oldu.
İran 25'inci dakikada serbest vuruş organizasyonuyla golü buldu ancak VAR'a takıldı. Taremi'nin golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
66'ncı dakikada Belçika 10 kişi kaldı. Orta sahada topla buluşan Ngoy'un kaleciye gönderdiği geri pas kısa kalınca araya Taremi girdi ancak Ngoy, bu futbolcuyu düşürdü. Hakem Dario Herrera, Ngoy'u direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.
İlk maçta Yeni Zelanda'yla 2-2 berabere kalan İran'ın yanı sıra Mısır'la 1-1 berabere kalan Belçika da grupta puanını 2'ye yükseltti.