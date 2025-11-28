İran, Dünya Kupası'nın kura çekimlerini boykot edecek

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde grubunu lider olarak bitiren İran, turnuvaya direkt olarak katılım hakkı kazanmıştı.

Bu durum ülke kamuoyunda büyük bir sevince yol açmıştı.

Ancak İran'ın turnuvanın ev sahibi üç ülkesinden biri olan ABD ile yaşadığı siyasi sorunlar futbolun önüne geçti.

FEDERASYON BAŞKANINA VİZE VERMEDİLER

İranlı spor yayıncısı Varzesh 3'ün aktardığına göre ABD hükümeti, 5 Aralık 2025 tarihinde Washington'da düzenlenecek olan Dünya Kupası finallerinin kura çekimleri için İranlı federasyon yetkililerine vize vermedi.

Haberde federasyon başkanı Mehdi Taj'a da vize verilmediği ve teknik direktör Amir Ghalenoei de dahil olmak üzere sadece dört kişiye vize verildiği iddia edildi.

"ABD BUNDAN VAZGEÇMELİ"

Mehdi Taj, yaşananları doğrularken konuyla ilgili FIFA ile görüştüklerini de açıkladı. Taj, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştük. Bu tamamen politik bir karar. FIFA, ABD'ye bundan vazgeçmesi gerektiğini söylemeli.”