İran Milli Takımı, ABD'ye gidecek mi? Dünya Kupası'na geri sayım

Dünya futbolunun Amerika kıtasında buluşmasına 99 gün kaldı.

2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Ortadoğu'daki savaşı işaret eden FIFA Başkanı Gianni Infantino, dev turnuvanın büyük bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Infantino, "Tüm dünya bu kupa için bir araya gelecek. İçinden geçtiğimiz süreçte bu hepimiz için çok önemli bir fırsat. Birleştirici organizasyonlara ihtiyacımız var. Dünya Kupası herkesi, duyguları ve tutkularıyla futbolun etrafında buluşturacak." dedi.

Protestoların hedefindeki İsrail Dünya Kupası elemelerini geçemedi.



İRAN HAK KAZANDI AMA DURUMU BELİRSİZ

İran'sa turnuva vizesi almasına rağmen kupaya katılıp katılmayacağı belli değil.

İran Futbol Federasyon Başkanı Mehdi Taj, "Saldırılardan sonra Dünya Kupası'na katılmamız zor görünüyor." dedi.

İran, Dünya Kupası'nda Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile eşleşti. Bu grupta maçlar Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles ve Seattle'da oynanacak. Gruptan çıkması halinde İran'ın son 16 turundaki olası rakipleri arasında Amerika Birleşik Devletleri de yer alıyor.

2026 Dünya Kupası 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.