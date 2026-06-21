İran Milli Takımı yeniden ABD'de

Dünya Kupası 'nda Los Angeles kentinde Belçika mücadelesi için Meksika'daki kamp alanından ABD 'ye giden İran Milli Futbol Takımı, son antrenmanını Carson Sports Park'ta yaptı.

Takımın antrenman yaptığı bilgisini alan protestocular, tesis girişinde gösteri yaptı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında tesisten başka bir kapıdan ayrılan kafilenin ardından protestocular da takım oteline gitti. Göstericiler takımın kamp yaptığı otel önünde slogan attı.

İran Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Yeni Zelanda'yla Los Angeles'ta karşı karşıya gelmiş, protestocular bu maç öncesinde de takımın kamp yaptığı otel önünde toplanarak slogan atmıştı.