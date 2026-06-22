İran, soyunma odasına not bıraktı ve ülkeden ayrıldı
22.06.2026 09:10
İran Milli Takımı, maç sonunda kendilerini destekleyen futbolseverleri alkışladı.
Belçika ile golsüz berabere kalan İran Milli Takımı, maç sonunda soyunma odasına not bıraktı.
2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci haftasında Belçika ile İran karşı karşıya geldi.
Inglewood'daki SoFi Stadyumu'nda oynanan müsabaka başladığı gibi 0-0 sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından 2 puanda bulunan İran ikinci, aynı puandaki Belçika ise üçüncü sırada yer aldı.
Maçta yaşanan bir pozisyon sonrası İran'ın kalecisi Alireza Beiranvand, topa hakim oldu.
SOYUNMA ODASINDA MESAJ
İran Milli Futbol Takımı, maçın oynandığı stadyumda soyunma odalarına bir mesaj bırakarak ayrıldı.
İran Milli Takımı'nın basın ekibinden yapılan açıklamaya göre soyunma odasına bırakılan notta, "Binlerce yıl önceki antik İran'dan günümüzün uygar İran'ına kadar, İran'ın ruhu canlı ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Los Angeles'a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık. Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Her İranlıya bu 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle." ifadeleri kullanıldı.
İran Milli Takımı'nın soyunma odasına bıraktığı not.