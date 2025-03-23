İran'da İsmail Kartal fırtınası! Ayın teknik direktörü seçildi: "Buraya bu kültürü yerleştirmek istiyorum"

İran Ligi’nde İsmail Kartal’ın yükselişi devam ediyor.

Oynattığı futbol ile İran'da Persepolis taraftarlarının yanı sıra tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan İsmail Kartal ayın teknik direktörü seçildi.

"BU KÜLTÜRÜ YERLEŞTİRMEK İSTİYORUM"



Ödülü alan Kartal yaptığı açıklamada “Pozitif futbol oynamak ve bu kültürü yerleştirmek istiyorum” dedi. Kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür eden deneyimli teknik adam “Ödülü bana veren , oy kullanan teknik direktörlere, takım kaptanlarına ve İran’daki tüm futbol taraftarlarına layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Bizim hedefimiz, İran’da pozitif futbol oynatmak, futbol kültürü yaratmak, bugün dünyadaki pozitif futbolu Persepolis takımına adapte etmek. Takımımız bunun sinyalini veriyor. İnşallah çalışarak çok güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Pozitif futbol oynamak ve bu kültürü yerleştirmek istiyorum. Pozitif futbol oynayarak taraftarımızı mutlu etmek istiyorum. Bütün İran taraftarlarına iyi futbol oynayarak onlara bizim bir oyun kültürümüz olduğunu göstermeyi istiyorum. Bunların olması için de güzel zeminlerde antrenman yapmak, zemini iyi olan statlarda futbol oynamak. En önemli unsurlardan bir tanesi. Mutlu, huzurlu başarılı bir yıl İran halkının olsun. Aynı zamanda Persepolis taraftarının olsun” şeklinde konuştu.

PERSEPOLIS PERFORMANSI

Persepolis'in başında 9 maça çıkan Kartal, 4 galibiyet - 3 beraberlik - 2 yenilgi aldı ve 1.67 puan ortalaması yakaladı.