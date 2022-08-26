İran'da kadınlara futbol izni

İran'da ilk kez Süper Lig maçında tribünler kadınlara açıldı. Kararı, İran Spor Bakanlığı Güvenlik Müdürü duyurdu.



İranlı kadınlar,, Başkent Tahran'daki Azadi Stadyumu'nda İstiklal ve Misi Kerman takımlaır arasında oynanan futbol maçını izledi.



Maça yaklaşık 500 kadın katıldı.



İlk kez süper lig maçı izleyen kadınların heyecanı yüzlerinden okundu.



Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, kadınların diğer maçlara da alınacağı açıklandı.



İstiklal takımının kadın taraftarı Seher Hudayari, 2019'da kılık değiştirerek Asya Şampiyonlar Ligi maçına girmişti.



Çıkarıldığı mahkemede hapse mahkum edilen Hudayari, karara tepki göstererek kendini ateşe vermiş, hayatını kaybetmişti.



İran'da kadınların milli maçların tribünlerden seyredilmesine zaman zaman izin veriliyor, ancak Süper Lig maçlarını stadyumdan izlemesi bu iznin dışında tutuluyordu.