İran'daki olaylı maç ardından 2 kadın taraftara gözaltı

İran'ın Fars Körfezi Pro Ligi'nde geçen hafta Tahran'da Persepolis ile Traktör Sazi arasında oynanan ve bazı taraftarların taşkınlık yaptığı futbol müsabakasının sonrasında "gayriahlaki" davranışlar sergileyen 2 kadın seyirci gözaltına alındı.



İran'daki yayın yapan haber ajansı ISNA'ya göre, Tahran Savcılığı tarafından olaylarla ilgili açılan soruşturma kapsamında müsabaka sırasında "gayriahlaki" davranışlarda bulunduğu tespit edilen Persepolis taraftarı 2 kadın gözaltına alındı.

TÜRK TARAFTARLARA HAKARET İÇEREN SLOGANLAR



Fars Körfezi Pro Liginin 17. haftasında teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın olduğu Tahran ekibi Persepolis ile Tebriz'in Traktör Sazi kulüpleri arasında oynanan müsabakada seyirciler arasında taşkınlıklar yaşanmış ve Persepolis taraftarları Türk taraftarlara hakaret içeren sloganlar atmıştı.



Olaylar sonrasında Spor ve Gençlik Bakanlığı, olağanüstü toplantı düzenlemiş ve Tahran Savcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.