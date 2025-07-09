İran'daki savaşın ortasında kalmıştı, Fenerbahçe devreye girdi: En-Nesyri'ye veda

Yaz transfer dönemine sakin bir giriş yapan Fenerbahçe, sessizliğini Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kadrosuna katarak noktalamıştı.



Kolombiyalı futbolcuyu 1 yıllığına kiralayan sarı - lacivertlilerin Milan Skriniar transferinde de sona geldiği öğrenilmişti.



Bu iki ismin ardından yapacağı takviyeler merak edilen Fenerbahçe için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ



Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe ve Premier Lig ekibi Fulham, Mehdi Taremi ile ilgileniyor.