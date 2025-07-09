İran'daki savaşın ortasında kalmıştı, Fenerbahçe devreye girdi: En-Nesyri'ye veda
Jhon Duran transferiyle sessizliğini bozan Fenerbahçe'de imzaların peş peşe gelmesi bekleniyor.
Yaz transfer dönemine sakin bir giriş yapan Fenerbahçe, sessizliğini Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kadrosuna katarak noktalamıştı.
Kolombiyalı futbolcuyu 1 yıllığına kiralayan sarı - lacivertlilerin Milan Skriniar transferinde de sona geldiği öğrenilmişti.
Bu iki ismin ardından yapacağı takviyeler merak edilen Fenerbahçe için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ
Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe ve Premier Lig ekibi Fulham, Mehdi Taremi ile ilgileniyor.
Geçtiğimiz sezon Inter ile Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösteren yıldız futbolcu için iki ekibin de masada olduğu ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
SAVAŞIN ORTASINDA KALMIŞTI
Geçtiğimiz ay, FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası'nın başlamasına çok kısa bir süre kala dikkat çeken bir olay yaşanmıştı. İsrail'in İran'a başlattığı saldırı, futbol dünyasını da çok yakından etkilemişti.
Mehdi Taremi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesinde 2026 Dünya Kupası Elemeleri için oynanacak maçlar nedeniyle ülkesi İran'a gitmişti. Tahran'da bulunan yıldız futbolcunun İsrail'in İran'a başlattığı saldırı sonucunda ülkesinden çıkamadığı ve turnuvanın düzenleneceği ülke ABD'ye gidemediği kaydedilmişti.
EN-NESYRI'YE VEDA
Öte yandan Fenerbahçe'de hücum hattındaki oyuncu sayısının fazlalığı göze çarpıyor.
Sarı -lacivertlilerde talipleri olan Youssef En-Nesyri ile yolların ayrılması planlanıyor. Suudi Arabistan'dan önemli teklifler alan Faslı futbolcu için en az 35 milyon euro'luk bir bonservis bedeli bekleniyor.
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