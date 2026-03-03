İranlı kadın futbolculardan milli marş boykotu

İran'ın ABD ve İsrail tarafından saldırıya uğramasıyla başlayan çatışmaların gölgesinde İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, Avustralya'da düzenlenen Asya Kupası'na katıldı. İlk maçlarında Güney Kore ile oynamak için sahaya çıkan futbolcular seremoni sırasında çalan milli marş sırasında sessiz kalarak marşı söylemedi.

Milli marş boykotu, ABD ve İsrail saldırıları sonucu İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ölmesinin ardından geldi. Takım üyelerinin marş sırasında ifadesiz ve sessiz bir şekilde durması dikkat çekti.

Müsabaka öncesinde düzenlenen ve yalnızca üç soruyla sınırlandırılan basın toplantısında, teknik direktör Marziye Caferi ve takım kaptanı Zehra Ganbari'ye İran'daki gelişmeler hakkında ve İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesi hakkında gazetecilerden gelen soruların ardından bir Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) yetkilisi toplantıyı yarıda kesti.

Olaylı basın toplantısı ve milli marş boykotunun ardından oynanan maçta İran, Güney Kore'ye 3-0 mağlup oldu. Müsabaka, İran’ın Asya Kupası tarihindeki ikinci katılımı olması ve ABD ve İsrail'in İran'a saldırması nedeniyle dikkatleri üzerinde topladı.