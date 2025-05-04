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İrfan Can Eğribayat: "Özür dilesek ne olacak?"

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

İrfan Can Eğribayat: "Özür dilesek ne olacak?"

Trendyol 'in 34. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan , rakibine 1-0 mağlup oldu.

Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakada Gedson Fernandes'in 36. dakikada kullandığı penaltıda gole izin vermeyen sarı - lacivertli kaleci İrfan Can Eğribayat, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖZÜR DİLESEK NE OLACAK?"

Üzgün olduklarını dile getiren Eğribayat, "İsmim yazıldığı için gelmek zorundaydım buraya. Taraftarımızdan özür dileriz. Bize yakışmayan bir maçtı. Özür dilesek ne olacak? Çok üzgünüz, kelimeler bir araya gelmiyor şu anda." dedi.

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