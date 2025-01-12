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İrfan Can Kahveci 3 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İrfan Can Kahveci 3 yıl daha Fenerbahçe'de

'de zirve yarışı veren , milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 

Gençlerbirliği altyapısından yetişen İrfan Can, Hacettepe ve Başakşehir kariyerinin ardından 2021 yılında Fenerbahçe forması giymişti.

Bu sezon sarı lacivertli formayla 22 maça çıkan İrfan Can 1 gol 2 asist katkısı sağlamıştı. 

"BİR RÜYANIN İÇİNDE YÜRÜYOR GİBİ HİSSEDERSİNİZ"

Milli futbolcu imzanın ardından, "Fenerbahçe; hayalim, ailem, gururum... Çubukluyu sırtınıza geçirip sahaya çıktığınızda, bir rüyanın içinde yürüyor gibi hissedersiniz. Efsanelerin izinden yürüyebilme şerefini kazanabildiğim için çok gururluyum." ifadelerini kullandı. 

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2020/21 sezonundan itibaren Çubuklu formamızı başarı ile terleten Takımımızın değerli oyuncularından İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık daha sözleşme imzalanmıştır.

Fenerbahçemizin hedefleri yolunda formamızın bir parçası olacağını memnuniyet ile duyurduğumuz oyuncumuza başarılarla dolu sezonlar diliyoruz."

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