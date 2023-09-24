İrfan Can Kahveci attı, Fenerbahçe kazandı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.
Sarı lacivertliler, İrfan Can Kahveci'nin 42. dakikada attığı golle Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla, Fenerbahçe ligde üst üste 5. galibiyetini alarak, puanını 15 yaptı. Sarı lacivertliler, 28 Eylül Perşembe günü ertelenen RAMS Başakşehir maçına çıkacak.
Bu sezon ilk yenilgisini yaşayan Corendon Alanyaspor ise 7 puanda kaldı. Turuncu yeşillikler gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, bir önceki lig maçının kadrosuna göre ilk 11’de üç değişikliğe gitti.
İsmail Kartal, Alanyaspor karşısında Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko ilk 11'ini sahaya sürdü.
Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde ise Doğukan Demir, İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Mert Müldür, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo oturdu.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
Karşılaşmada ilk düdük çaldı...
9. dakikda Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Edin Dzeko'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta Yusuf Karagöz topa hakim olmayı başardı.
13. dakikada Sebastian Szymanski yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan, mücadelenin devam etmesini istedi.
SARI KART 22. dakikada sağ kanatta yaşanan ikili mücadelede Edin Dzeko, Efecan Karaca'ya yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.
27. dakikada Edin Dzeko'nun şutunda kaleci Yusuf geçit vermedi.
32. dakikada Alanyasporlu futbolcular sarı kartı bulunan Edin Dzeko için yaptığı faulün ardından kırmızı kart bekledi. Kırmızı kart için itirazda bulunan Ömer Erdoğan sarı kart gördü.
SARI KART 34. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.
GOL 42. dakikada Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sarı laciverli futbolcu ligdeki 3. golüne imza attı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmada 2. yarı başladı...
KIRMIZI KART 59. dakikada Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, taç atışını kullanmak isteyen Becao'dan topu saklaması üzerine ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
SARI KART 65. dakikada Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sarı kart gördü.
SARI KART 75. dakikada Tadic sarı kart gördü.
79. dakikada İrfan Can, Szymanski'ye pasını verdi, Szymanski'nin şutunda top kaleci Yusuf'ta kaldı.
SARI KART 84. dakikada İsmail Kartal sarı kart gördü.
SARI KART 85. dakikada Batshuayi sarı kart gördü.
SARI KART 88. dakika Djiku sarı kart gördü.
Maçın sonuna 6 dakika eklendi.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
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