NTV.COM.TR’ye geri dön

İrfan Can Kahveci, EURO 2024'te olacak mı? TFF'den açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Polonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

İrfan Can Kahveci, EURO 2024'te olacak mı? TFF'den açıklama

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Polonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşamıştı.

, İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"A Millî Takımımızın kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci’nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Millî futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir."

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...