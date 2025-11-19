İrfan Can Kahveci, "Fenerbahçe ailem" diyerek duyurdu: "Bir sınavım olacak"

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında konuk olduğu İspanya ile 2-2 berabere kaldı.

La Cartuja Stadyumu'nda oynanan müsabakada millilerin gollerini 42. dakikada Deniz Gül ve 54. dakikada Salih Özcan kaydetti.

Ay-yıldızlılarda İrfan Can Kahveci, İspanya maçına ilk 11'de başladı ve 69. dakikada yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.

Kahveci, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu ve aynı zamanda Fenerbahçe'deki durumuna da değindi.

İşte milli futbolcunun sözleri:

"GURURLU VE MUTLUYUM"

"Bu takımın bir parçası olduğum gururlu ve mutluyum. Takımdaki herkes Dünya Kupası'na gitmek için elinden geleni yapıyor. Dünyanın en iyi takımlarından birine bile nasıl diş geçirebileceğimizi gösterdik."

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

"Play-off için martta sınavımız başlayacak. Benim de buradan sonra kulübümde bir sınavım olacak. İnşallah her şey çözülür. Montella hocamız maç öncesi konuşmasında benim için güzel şeyler söyledi, ona da ne kadar teşekkür etsem az kalır. Rolüm ne olursa olsun, saha içinde ve saha dışında takımın iyiliğini düşünürüm. Her zaman böyle olacağım. İnşallah süreç uzamaz. Fenerbahçe ailemle sorunu çözmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."