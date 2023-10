İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de dalya diyecek

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla 100. resmi maç heyecanını Ludogorets müsabakasında yaşayacak.



Sarı-lacivertlilerde 4'üncü sezonunu geçiren 28 yaşındaki oyuncu, yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla oynanacak karşılaşmada forma giymesi halinde dalya diyecek.



Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunda dahil olan İrfan Can, inişli çıkışlı performansını bu sezon zirveye taşımayı bildi.



Beklentiler sebebiyle zaman zaman tribünlerin tepkisini alan tecrübeli oyuncu, son dönemde oynadığı futbolla takımının vazgeçilmezleri arasına girdi.

99 MAÇTA 19 GOL VE 20 ASİST



Fenerbahçe kariyerinde oynadığı 99 maçta toplamda 5 bin 915 dakika süre alan İrfan Can, 19 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.



Kahveci, Fenerbahçe'ye dahil olduğu ilk sezonda gol atmayı başaramadı.



Sarı-lacivertlilere devre arasında katılan milli oyuncu, ligde 12 maçta 670 dakika forma giydi ve sezonu sadece 2 asiste tamamladı.



BU SEZONA KADAR BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ile ilk tam sezonunu geçirdiği 2021-2022'de beklentilere karşılık veremedi.



Söz konusu sezonda Süper Lig'de 24 maçta bin 641 dakika forma giyen İrfan Can, ligi 4 gol ve 7 asistle tamamlarken, zaman zaman taraftarların tepkisini aldı.



İrfan Can, UEFA Avrupa Ligi'nde ise toplam 4 maçta 261 dakika oynadı ve sadece 1 asist yapabildi.



Aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maçta 74 dakika sahada kalan sarı-lacivertli futbolcu, sezonu toplamda 29 maçta bin 976 dakika ile tamamladı.



28 yaşındaki oyuncu, bu süreçte 4 gol atarken, 8 asist yapabildi ve beklentilerin uzağında kaldı.



TEK KUPA KALDIRDI

Kahveci, Fenerbahçe ile bir kez kupa sevinci yaşayabildi.



2022-2023 sezonuna teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde iyi bir başlangıç yapan İrfan Can, sezon sonunda takımıyla Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bu sezonda Süper Lig'de 27 maçta bin 514 dakika sahada kalan İrfan Can, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



Avrupa kupalarında toplam 10 maçta 488 dakika sahada kalan İrfan Can, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 321 dakika forma giyen İrfan Can, toplam 42 maçta 2 bin 323 dakika forma giyip, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.



KARİYER SEZONUNDA DALYA DİYECEK



İrfan Can, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde daha şimdiden kariyerindeki en iyi sezonunu yaşıyor.



Bu sezon Süper Lig'de 9 maçta 472 dakika sahada kalan İrfan Can, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



Avrupa kupalarında da 7 maçta 374 dakikada 4 gol, 2 asist performansına ulaşan başarılı futbolcu, toplamda 16 maçta 946 dakika görev alırken, 8 gol ve 5 asist ile en skorer dönemine ulaştı.