İrfan Can Kahveci. "Gol sevincimin Sergen hoca ile ilgisi yok"

Fenerbahçe 'nin 5-0'lık Arca Çorum FK galibiyetinde 2 golle yıldızlaşan İrfan Can Kahveci , tartışılan gol sevincine açıklık getirdi.

Yıldız oyuncu, sosyal medyada yazılanların aksine "Gol sevincimde Sergen Hoca ile alakalı hiçbir şey yok. Sergen Hoca sevdiğim, saydığım bir insan. Birebirde de tanıdığım bir isim. Sevinçle alakalı öyle bir şey yok. Yanlış anlaşılmasın. Milli Takım'a başarılar diliyorum" diye konuştu.