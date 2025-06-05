İrfan Can Kahveci, sezon sonunda anlattı: "Hatırlamak istemiyorum"
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, sezonun sona ermesiyle birlikte açıklama yaptı.
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Milli takım kampında bulunan Kahveci; sarı - lacivertlilerde geçirdiği dönem, yaşadıkları ve A Milli Takım ile ilgili TRT Spor'a konuştu.
İşte İrfan Can Kahveci'nin sözleri:
"FENERBAHÇE'DE EFSANE OLMAK İSTİYORUM"
"Gençliğimde Avrupa hayalim vardı. Nasip olmadı. Şu an en büyük hedefim, küçüklüğümden beri tuttuğum takım olan Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak ve Fenerbahçe'nin efsanesi olmak."
"HATIRLAMAK BİLE İSTEMİYORUM"
"2-3 yıl önce çok istenmeyen bir adamdım. Hem kendi taraftarlarım, hem rakip takım taraftarları tarafından. Islıklandığım dönemler oldu. Kötü zamanlar geçirdim. Ancak kendimi geliştirmek için çalışıyorum. O dönemleri hatırlamak dahi istemiyorum. Çok zor zamanlar geçirdim. Artık daha olgun ve tecrübeliyim. O dönemlere geri dönmemek için çok çalışıyorum."
"DERS ALDIĞIM BİR YIL OLDU"
"Bu sene hem kendi adıma hem de takım olarak istediğimiz bir sonuçla bitiremedik. Benim için zorlu geçse de ders aldığım bir sene oldu."
"RİTMİMİ BULAMADIM"
"Geçtiğimiz sezon hem kendi adıma hem de takım adına iyi bir sezon geçirmiştik. Bu sene istediğimiz sonuçla bitiremedik sezonu. Bu da tabii üzücü. Ritmimi bulduğum bir dönem yakalayamadım. Milli Takım iyi geçti, 4 maçta 3 gol attım. Ama takımda bireysel olarak iyi geçiremedim sezonu. Gönül isterdi ki daha çok süre alayım daha çok ritmimi yakalayayım. Bunlar da benim için bir ders hep. Her zaman kendimi geliştirmeye, hocalarımdan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum."
"KAPTANLIĞI İSTERİM"
"A Milli Takım'da iyi bir takımımız ve iyi bir ortamımız var. Çok yetenekli ve kaliteli oyuncularımız var, yenemeyeceğimiz bir takım yok. Buna İspanya da dahil. A Milli Takım ya da Fenerbahçe'de kaptanlık yapmak isterim."
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