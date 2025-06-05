İrfan Can Kahveci, sezon sonunda anlattı: "Hatırlamak istemiyorum"

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Milli takım kampında bulunan Kahveci; sarı - lacivertlilerde geçirdiği dönem, yaşadıkları ve A Milli Takım ile ilgili TRT Spor'a konuştu.

İşte İrfan Can Kahveci'nin sözleri:

"FENERBAHÇE'DE EFSANE OLMAK İSTİYORUM"

"Gençliğimde Avrupa hayalim vardı. Nasip olmadı. Şu an en büyük hedefim, küçüklüğümden beri tuttuğum takım olan Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak ve Fenerbahçe'nin efsanesi olmak."

"HATIRLAMAK BİLE İSTEMİYORUM"



"2-3 yıl önce çok istenmeyen bir adamdım. Hem kendi taraftarlarım, hem rakip takım taraftarları tarafından. Islıklandığım dönemler oldu. Kötü zamanlar geçirdim. Ancak kendimi geliştirmek için çalışıyorum. O dönemleri hatırlamak dahi istemiyorum. Çok zor zamanlar geçirdim. Artık daha olgun ve tecrübeliyim. O dönemlere geri dönmemek için çok çalışıyorum."