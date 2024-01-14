İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'ye hayat öpücüğü

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı İrfan Can Kahveci'nin 81. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte 53 puanla liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekip ise 21 puanla 16. sırada yer aldı.

BONUCCI İLK KEZ FORMA GİYDİ



Sarı-lacivertlilerde sakatlığından dolayı mücadeleye devam edemeyen Serdar Aziz'in yerine 38. dakikada Leonardo Bonucci dahil oldu.



İtalyan savunmacı Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı.

PENALTIDAN YARARLANAMADI

Mücadelenin 50. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerde golcü Edin Dzeko penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Fenerbahçe, bu sezon resmi maçlarda kullandığı 15 penaltının (0.79 xG) 10'unu gole çevirebildi. (yüzde 67)