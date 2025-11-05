İrfan Can Kahveci'den kadro dışı açıklaması: "Zarar vermek istemedim" diyerek suskunluğunu bozdu
05.11.2025 18:52
Haber Merkezi
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu İrfan Can Kahveci, Samsunspor ile oynanan maçın ardından kadro dışı bırakılmıştı.
Bir süredir takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Kahveci, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
İrfan Can Kahveci'nin sözleri şu şekilde:
“SİZ DAHA FAZLASINI HAK EDİYORSUNUZ”
"Buradan size özel hazırlanmış bir metin atmak yerine kendi düşüncelerimi ve duygularımı yazacağım. Siz daha fazlasını hak ediyorsunuz buna inanıyorum. Bu süreçte sosyal medyadan tamamen uzaktım sakatlığıma ve aileme odaklandım.
İlk günden beri arkadaşlarım ve ailem bana çıkan haberleri gönderdi ama hepsinden uzaklaşmak için hiçbirisinin kafamın içine girmesine müsaade etmedim. Öncelikle verilen karara tamamen saygı duyuyorum ne yönetimimizle ne de hocamla hiç bir problemim yok bu süreç boyunca da olmadı. Tüm takım arkadaşlarımla da aynı şekilde. Sakatlığımı tamamen atlattım verilen program dahilinde antrenman yapmaya devam ediyorum.
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin Benfica'yı konuk ettiği Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında forma giymişti.
“FENERBAHÇE'NİN İYİLİĞİNİ DÜŞÜNMEMEM MÜMKÜN DEĞİL”
Benim Fenerbahçe'nin iyiliğini düşünmemem ya da galibiyetlerine sevinmemem mümkün değil. Bugün ailemleyken bir taraftarımızdan duyduğum şeyler beni çok üzdü ve yapılan haberler hakkında konuşmam gerektiğini anladım.
“TAKIMIN ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMEDİM”
Başından beri her şeye cevap verebilirdim ama yönetimimizin aldığı karara saygı duydum takım arkadaşlarımın zorlu fikstürde bu gündemle zarar görmesini istemedim. Çok şükür her şey takımımız adına iyi gidiyor.
Ben de şahsi olarak bazı şeylere cevap verme hakkım olduğunu düşünüyorum çünkü artık neredeyse her gün çevremden bana yalan haberler gönderiliyor ve insanlar bunlara inanıyor. Bundan sonra burdan cevap vermeme değer tüm yalan haberleri yalanlayacağım."