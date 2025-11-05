İrfan Can Kahveci'den kadro dışı açıklaması: "Zarar vermek istemedim" diyerek suskunluğunu bozdu

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu İrfan Can Kahveci, Samsunspor ile oynanan maçın ardından kadro dışı bırakılmıştı.

Bir süredir takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Kahveci, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

İrfan Can Kahveci'nin sözleri şu şekilde:

“SİZ DAHA FAZLASINI HAK EDİYORSUNUZ”

"Buradan size özel hazırlanmış bir metin atmak yerine kendi düşüncelerimi ve duygularımı yazacağım. Siz daha fazlasını hak ediyorsunuz buna inanıyorum. Bu süreçte sosyal medyadan tamamen uzaktım sakatlığıma ve aileme odaklandım.

İlk günden beri arkadaşlarım ve ailem bana çıkan haberleri gönderdi ama hepsinden uzaklaşmak için hiçbirisinin kafamın içine girmesine müsaade etmedim. Öncelikle verilen karara tamamen saygı duyuyorum ne yönetimimizle ne de hocamla hiç bir problemim yok bu süreç boyunca da olmadı. Tüm takım arkadaşlarımla da aynı şekilde. Sakatlığımı tamamen atlattım verilen program dahilinde antrenman yapmaya devam ediyorum.