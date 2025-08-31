İrfan Can Kahveci'den Mourinho cevabı: "Aslolan Fenerbahçe'dir"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıktı.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.



İşte Kahveci'nin sözleri:



"BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI"



"Bugün güzel bir oyun ortaya koyduk ilk yarı. Ne desem bilmiyorum yani. Biliyorum ki taraftarlar hep arkamda. Oyundan çıkarken bağırdılar, bu beni çok duygulandırdı. Onlara bir başarı borcumuz var. Biz buradayken onlara bu borcumuzu, şampiyonlukları inşallah vereceğiz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmasınlar. Onları çok seviyoruz. Elimizden geleni yapacağız."

