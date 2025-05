İrfan Can Kahveci'den üst üste 2 maçta gol

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde maça 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, 75. dakikada fileleri havalandırdı. Sofyan Amrabat'ın kendi yarı alanından verdiği uzun topunu takip eden İrfan Can, ceza sahası sağ çaprazda gelişine yaptığı vuruşta kaleci Deniz'in üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.



29 yaşındaki hücum oyuncusu Atakaş Hatayspor maçından sonra bugün de gol kaydederek, üst üste 2 karşılaşmada gole imza attı.

Geçtiğimiz sezon takımın en çok skor katkısı yapan isimlerinden olan İrfan, bu sezon formasına uzak kaldı. Ligde 8'i ilk 11 olmak üzere 26 maçta görev yapan İrfan Can, sezonu da 2 golle tamamladı.



Milli futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 golü bulunuyor.