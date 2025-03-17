İrfan Peljto kimdir, nereli? (İrfan Peljto hakemlik kariyeri)

İrfan Peljto, 18 Temmuz 1984 tarihinde Saraybosna, Bosna-Hersek'te doğmuş bir futbol hakemidir. 2013 yılında Bosna-Hersek Premier Ligi'nde hakemlik kariyerine başlamış ve 27 Temmuz 2013'te Rudar Prijedor ile Radnik Bijeljina arasındaki maçta ilk kez görev almıştır. 2015 yılından bu yana FIFA kokartlı hakem olarak uluslararası müsabakalarda görev yapmakta olup, UEFA elit kategori hakemleri arasında yer almaktadır.



Peljto, 24 Kasım 2021'de Beşiktaş ile Ajax arasındaki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçını yönetti ve Bosna-Hersek'ten UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görev yapan ilk hakem oldu. 24 Kasım 2021'de Beşiktaş ile Ajax arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçını yönetmiş ve böylece bu başarıya imza atmıştır.

