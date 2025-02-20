İrlanda Cumhuriyeti-Türkiye milli takım maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Grupta Türkiye ve İrlanda Cumhuriyeti'nin yanı sıra Yunanistan ve Slovenya yer alıyor. İşte, İrlanda Cumhuriyeti-Türkiye milli takım maçı hakkında bilgiler...



Kadın A Millî Takımı, 21 Şubat Cuma günü Dublin'de bulunan Tallaght Stadı'nda TSİ 22.30'da B Ligi 2. Grup ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.



Müsabakanın yayıncı kanalı ise henüz netleşmedi.



GELECEK HAFTA RAKİP YUNANİSTAN



Ay-yıldızlı takım, grupta ikinci hafta maçında ise 25 Şubat Salı günü Yunanistan'ı konuk edecek.