İrlanda Cumhuriyeti-Türkiye milli takım maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olacak. UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı 6 maçı gol yemeden yenilgisiz kapatıp B Ligi'ne yükselen milliler, grubuna galibiyetle başlamayı hedefliyor. Peki, İrlanda Cumhuriyeti-Türkiye milli takım maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Grupta Türkiye ve İrlanda Cumhuriyeti'nin yanı sıra Yunanistan ve Slovenya yer alıyor. İşte, İrlanda Cumhuriyeti-Türkiye milli takım maçı hakkında bilgiler...
Kadın A Millî Takımı, 21 Şubat Cuma günü Dublin'de bulunan Tallaght Stadı'nda TSİ 22.30'da B Ligi 2. Grup ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
Müsabakanın yayıncı kanalı ise henüz netleşmedi.
GELECEK HAFTA RAKİP YUNANİSTAN
Ay-yıldızlı takım, grupta ikinci hafta maçında ise 25 Şubat Salı günü Yunanistan'ı konuk edecek.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Milli Takım