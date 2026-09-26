İrlanda, İsrail maçına çıkmak istemiyor
26.09.2026 16:28
İrlanda Cumhuriyeti'nin milli futbolcuları İsrail karşılaşmasına çıkmak istemiyor.
Futbolda İsrail'e yönelik tepkiler sürüyor.
Futbolda İsrail'e yönelik tepkiler sürüyor. İrlanda Cumhuriyeti'nin milli futbolcuları İsrail karşılaşmasına çıkmak istemiyor.
UEFA Uluslar B Ligi 3. gruptaki maç yarın. İsrail'in ev sahipliğindeki mücadele Macaristan'da oynanacak.
Ancak İrlandalı futbolcular bugün yapılması planlanan son antrenmana çıkmadı.
Basın toplantısı da yapılmadı. Karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı merakla bekleniyor.
Gruptaki ilk karşılaşmalarda Avusturya İsrail'i 3-1, Kosova da İrlanda Cumhuriyeti'ni Vedat Muriqi'in golüyle 1-0 yenmişti.