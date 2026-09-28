İrlanda'da boykot çağrıları büyüyor. Parlamento da devrede

BALTIK ÜLKELERİ ÖRNEK GÖSTERİLDİ

İrlanda Futbol Federayonu'nun (FAI) iddia ettiği gibi de UEFA'dan diskalifiye ve daha ağır cezalar gelmeyeceği de haberler de yer aldı.

The Guardian'da çıkan haberde, Baltık ülkelerinin (Letonya, Litvanya ve Estonya) Belarus takımlarına karşı uyguladığı boykotlar örnek gösteriliyor.

UEFA bu ülkelere 3-0 hükmen mağlubiyet ve 5.000 Euro gibi hafif cezalar vermişti.

Boykot yanlıları da bu yüzden 4 Ekim'deki rövanş maçına hiç çıkılmaması gerektiğini savunuyor.

KRİZ PARLAMENTODA SORUŞTURULACAK

Konuyla ilgili bir son dakika gelişmesi de yaşandı.

Rövanş maçından hemen önce, 30 Ekim çarşamba günü FAI Başkanı Paul Cooke ve CEO David Courell, İrlanda Parlamentosu Spor Komitesi (Oireachtas) önünde ifade vermeye çağrıldı.

Medya, bu oturumun tamamen İsrail krizine ve federasyonun süreci yönetememesine odaklanacağını yazıyor.

Eski milli menajer Brian Kerr gibi isimlerin televizyon ekranlarından federasyon yönetimini istifaya davet etmesi, rövanş maçı öncesinde FAI'nin üzerindeki siyasi ablukayı derinleştiriyor.