İrlandalı jokey, yarış sırasında düşerek hayatını kaybetti

İrlandalı 24 yaşındaki jokey Michael O'Sullivan, 6 Şubat'ta İrlanda'daki Thurles Hipodromu'nda yarış sırasında attan düştü.

Ağır yaralanan jokey kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İrlanda At Yarışı Düzenleme Kurulu (IHRB) Baş Tıbbi Sorumlusu Jennifer Pugh açıklamasında, “Michael'ın ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı, aile bunu yaparken diğer hastaların hayatlarında gerçek bir fark yaratacak” dedi.