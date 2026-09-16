Irving, Gazze şehidini andığı için para cezası alan NFL oyuncusuna destek verdi

NFL takımlarından Houston Texans forması giyen kanat beki Al Shaair, pazar günü Buffalo Bills ile oynanan maça siyah göz altı bandına Hind Rajab adını yazarak çıktığı için ceza aldı.

2024 yılında 6 kişilik ailesı ile birlikte araçları ile Gazze 'de seyahat ederken İsrail askerlerinin açtığı ateşle şehit olan 5 yaşındaki Hind Rajab'ı anmak için ismini göz altı bandına yazan Shaair'e NFL tarafından 11 bin 492 dolar para cezası verildi.

NFL yönetimi buna gerekçe olarak oyunculara yönelik kişisel mesaj yasağını gösterdi.

NBA 'de müslüman oyuncuların başında gelen Dallas Mavericks 'in yıldızı Kyrie Irvıng de X hesabından, “Cezayı ben ödeyeceğim” çıkışını yaptı. Irving 2021 yılında Ramazan ayı sırasında müslümanlığı seçtiğini açıklamıştı.

Al Shaair, Ocak ayında da Pittsburgh ile oynanan play-off maçına Gazze katliamına dikkat çekmek için siyah göz altı bandına “Soykırımı durdurun” mesajını yazarak çıkmış ve 11 bin 593 dolar ceza almıştı.