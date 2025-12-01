İş Bankası ile TTF arasında iş birliği

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Türkiye İş Bankası arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

İş Kuleleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Aran, Türkiye Satranç Federasyonuna uzun yıllar destek verdiklerini ve satrançtaki gelişimi teniste de uygulayacaklarını söyledi.

Tenis kültürünü benimsemiş yeni bir nesil yetiştirmek istediklerini belirten Aran, şunları kaydetti:

"Güç birliğinin, başarıya ulaşmanın anahtarı olduğuna inanan bir kurumuz. Türkiye Satranç Federasyonu'yla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı sayesinde büyük bir başarı hikayesine imza atmıştık. Bugün itibarıyla Türkiye satrançta kıskandıracak bir başarı hikayesi yazmıştır. Hem de onu sürdürecek mekanizmaları kurmuştur. Dünya şampiyonu çocuklarımız çıkmıştır. 20 yıl önce 30 bin satranççımız vardı, bugün 1,8 milyona çıktı. Madalyalar ancak bu yolla geliyor. 2 bin olan antrenör sayısı bugün 90 bin. Ünvanlı sporcu sayımız 6'yken şu an 300 ünvanlı sporcumuz var."

"Tenis Federasyonumuzla beraber yola çıkarken aynı zamanda Satranç Federasyonu ile 20 yıldır sürdürdüğümüz sponsorluk iş birliğimizi de aralık ayında sonlandırıyoruz." diyen Aran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama kalbimiz bu gençlerimize atmaya, onların başarılarıyla gururlanmaya devam edecek. Bu vesileyle Satranç Federasyonu yetkililerine teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Şimdi sıra önümüzdeki 20 yılda aynı başarıyı teniste yapmaya geldi. Satrançta olduğu gibi teniste de başarı hikayesi yazmış milli sporcularımız var. Satrançta 20 yıl önce 6 sporcuyla başlamıştık, bugün teniste 7 sporcumuzla beraberiz. Bir şampiyon çıkarırsak bunun kartopu etkisini biliyorum. İlk başarı hikayesini yazabilmek önemli. Gerisi çok hızlı geliyor. Haydi tenise projesiyle okullarımıza malzeme desteği veriyoruz. Çocukları ilk öğretimde tenis oynayabilecekleri malzemeyle tanıştırıyoruz. Bu, tabana yayılmak için önemli bir şey. Çocukları okulda bulup eğitim verecek beden eğitimi öğretmenlerinin antrenör gelişimine sponsoruz. Tüm bunları görünür kılacak, ülkemizde rekabeti arttıracak, milli takıma seçilmelerine vesile olacak tenis liginin sponsoru oluyoruz. Güçlü bir tenis ligiyle önümüzdeki 20 yıl içinde hedeflerimize ulaşmış olacağız. Her yerde tenis kültürünü benimsemiş yeni bir neslin yetiştiği projenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Tenis oynamak isteyen çocuklara yardımcı olacaklarını kaydeden Aran, "Yeteri kadar tenis kortu olmayan yerlerde tenis kortu açılmasını sağlayacağız. Satrançta 40 bin okula bu sayede dokunmuştuk. Türkiye'deki her il ve ilçede malzeme alan çocukların oynayacağı alanlarımız olacak. Bir oyuncumuz 3. tura çıktığında sevinen değil iki oyuncumuz karşılıklı final oynadığında sevinen bir ülke haline geleceğiz." ifadelerini kullandı.

MÜDERRİSGİL: “İŞ BANKASI İLE YAPACAĞIMIZ BU İŞ BİRLİĞİ, BU EKOSİSTEMİN EN GÜÇLÜ DESTEKÇİSİ OLACAK”

İş Bankası'yla birlikte daha önce çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyleyen TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ise "Türkiye Tenisinin Geleceği Programı adını verdiğimiz bu vizyon; tenisi tabandan zirveye yeniden yapılandıran, üç ana bileşeni birbirine entegre eden ve Türk sporunda daha önce benzeri olmayan bütünsel bir projedir. Bu vizyonun merkezinde tenisin tüm çocuklara ulaştırılması hedefi yer alıyor. 11 deprem ilimizde başlattığımız pilot uygulamada 7 bin 870 çocuğumuz tenisle tanıştı. Haydi Tenise adını verdiğimiz bu proje ile gerekli spor ekipmanlarını sağladık, beden eğitimi öğretmenlerinin eğitimlerini başlattık ve projenin sosyal etki ölçüm sürecini başlattık. Şimdi bu deneyimi Türkiye geneline yayarak önümüzdeki 3 yıl içinde daha çok çocuğa ulaşmayı, tenisi sevdirmeyi ve çocukları tenise başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni yılda Gelişim Ligi'ni hayata geçirerek önemli bir eksikliği dolduracaklarını sözlerine ekleyen Müderrisgil, "İş Bankası ile birlikte çıktığımız bu yolculuğun değiştirici ve dönüştürücü unsurunu, yeniden yapılandırdığımız Türkiye Tenis Ligi oluşturuyor. Türkiye Tenis Ligi'nde bugüne kadar biri 18 Yaş Altı Takımlar Şampiyonası ve bunun yanında alt yaş sınırı 14 olan, üst yaş sınırı bulunmayan Türkiye Tenis Ligi olmak üzere iki temel lig sistemi vardı. Bu iki yapı arasında 12-14 yaş sporcuların kulüpler arası rekabete sistemli biçimde dahil olabileceği bir köprü eksikti. Genç sporcular, ulusal ölçekte takım deneyimi kazanmadan 14 yaş üstüne geçiyor ve teknik taktik gelişimde önemli bir fırsat penceresi kaçıyordu. İşte gelişim ligi tam olarak bu boşluğu doldurmak üzere 12-14 yaş aralığı için tasarlandı. Gelişim ligi genç sporcuların doğru yaşta doğru rekabetle buluşmasını, kulüplerin gelişim süreçlerinin standartlaşmasını ve Türk tenisinin uzun vadeli güçlenmesini hedefleyen yapısal bir dönüşüm adımı olduğunu vurgulamak isterim. Bu yaş grubundaki sporcular için kulüplere sağlanacak destek hem kulüpler hem de sporcu aileler için itici güç olacak, İş Bankası tarafından verilecek olan organizasyon desteği ligin sürdürülebilirliğini sağlayacak." şeklinde konuştu.

Müderrisgil, bu lig sistemini daha da güçlendirmek ve sürdürülebilir kılmak için antrenör gelişim programını hayata geçireceklerini söyledi.

Yeni kurulacak sistemde İş Bankası'nın önemine dikkati çeken Müderrisgil, "Tüm bu bileşenler bir araya geldiğinde, Türkiye’de ilk kez hem tabana yayılmayı hem rekabeti hem de eğitimi aynı potada birleştiren üç sac ayağına oturmuş entegre bir tenis yapılanması ortaya çıkıyor. Bugün, İş Bankası ile yaptığımız bu iş birliği, bu ekosistemin en güçlü destekçisi olacak. Türkiye Tenis Federasyonu olarak bir ülkenin spor kültürünün çocuklarla başladığına, eğitimle büyüdüğüne ve rekabetle güçlendiğine yürekten inanıyoruz. Bugün attığımız bu adım sadece bugünün değil, geleceğin adımıdır. Tenisi herkes için ulaşılabilir kılma hedefimizde bizimle yürüyen herkese tekrar teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.