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İskenderunspor antrenörü Halil İbrahim Ölmez hayatını kaybetti

Enkazdan yaralı olarak kurtarılan ve yoğun bakıma alınan İskenderunspor antrenörü Halil İbrahim Ölmez hayatını kaybetti.

İskenderunspor antrenörü Halil İbrahim Ölmez hayatını kaybetti

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TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, depremde enkaz altından çıkartılarak yoğun bakıma alınan antrenör İbrahim Halil Ölmez'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşanılan deprem sonrası enkazdan çıkartılarak yoğun bakıma alınan antrenörümüz İbrahim Halil Ölmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

İskenderunspor'da kaleci antrenörü Uğur Kurt ve U19 oyuncusu Burak Duraltı'nın ise göçük altında olduğunu duyurdu. 

Diğer sporcular ve aileleri dışına çıkarıldı.

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