İskoç taraftar Marshall'dan Eskişehirspor için 4 bin km yol
İskoç taraftar Ricky Marshall Eskişehirspor'u desteklemek için 4 bin kilometre yol yaptı. Eskişehir halkıyla iyi ilişkilerini olduğunu söyleyen Marshall, esas gelme sebebinin 2012 yılındaki maç olduğunu söyledi.
İskoçya Ligi takımı St. Johnstone takımının 62 yaşındaki taraftarı, 12 yıl önce Avrupa Ligi'nde oynanan karşılaşmadan sonra kardeş takım Eskişehirspor'u desteklemeye geldi.
Tesisleri ziyaret eden Marshall'ı kulüp personelleri ve takım kaptanı Rasim Mutlu karşıladı.
2012'deki Avrupa Ligi mücadelesinden beri Eskişehir halkı ve takımıyla iyi ilişkisi olduğunu söyleyen İskoç, "Eskişehirspor’da bir düşüş oldu ve baya geriledi, Türk halkı mücadeleyi sever ve bununla baş etmeyi becerir." şeklinde konuştu.
2015-2016 sezonunu 17. bitiren Eskişehirspor, küme düşene kadar 16 yıl boyunca Türk futbolunun en üst liginde mücadele etti.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Eskişehirspor