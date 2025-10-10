İskoçya - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

İskoçya - Belarus maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Belarus zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki İskoçya - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



İSKOÇYA- BELARUS MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde İskoçya ve Belarus karşı karşıya geliyor. Glasgow'da, Hampden Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele 12 Ekim Pazar günü saat 19.00’da başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

