İskoçya - Yunanistan Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Uluslar Ligi’nde İskoçya ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. önemli bir başarıya imza atmak istiyor. İskoçya - Yunanistan arasında oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa'nın yönetecek. İskoçya her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda tur atlayacak. Peki İskoçya - Yunanistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, karşılaşmaya ilişkin bilgiler…



İSKOÇYA - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Uluslar Ligi play-off karşılaşmasında İskoçya ve Yunanistan karşı karşıya geliyor. Hampden Park'ta oynanacak mücadele bugün saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.



Yunanistan tek farklı galip gelmesi durumunda mücadele uzatmalar ataşınacak. İki farklı kazanması durumunda ise doğrudan üst lige yükselecek.



İskoçya ise beraberlik ve galibiyet durumunda bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanacak.

