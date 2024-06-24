İskoçya'yı uzatma dakikalarında deviren Macaristan, son 16 umudunu korudu

Almanya'nın Stuttgart şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanan maçın ilk yarısında iki takım da pozisyona girmekte zorlandı. İskoçlar bir ara yüzde 75'leri bulan topla oynama oranına rağmen ilk devrede şut girişiminde bulunamadı.



İkinci yarıda da durağan futbol devam ederken taraflar, karşılaşmanın son dakikalarında golü daha çok düşündü. Uzatma dakikalarında bir topu direkten dönen Macarlar, 90+10. dakikada Csoboth'un attığı golle rakibini 1-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.



MACARİSTAN EN İYİ ÜÇÜNCÜLERDEN BİRİ OLMAYI BEKLEYECEK



Grupta üç maçta elde ettiği 3 puanla üçüncü sırayı alan Macaristan, ilk ikiye girerek doğrudan son 16 turuna kalma şansı yakalayamadı.



İsviçre'ye 3-1 ve Almanya'ya 2-0 kaybeden Macarlar, İskoçya'yı 1-0 yenerek umudunu sürdürdü.



Almanya'nın lider, İsviçre'nin ikinci olarak tur atladığı grupta Macaristan, diğer maçlardaki sonuçlara göre en iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından son 16 turuna kalmayı bekleyecek.



İSKOÇYA BİR PUANLA VEDA ETTİ



İskoçya, grupta üç maç sonunda topladığı bir puanla son sırada kalarak turnuvadan elendi.



Almanya'ya 5-1 ve Macaristan'a 1-0 kaybeden İskoçlar, İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.



VARGA SEDYEYLE SAHAYI TERK ETTİ



Macar futbolcu Varga, 68. dakikada ceza sahasına gelen bir hava topunda İskoç kaleci Gunn ile çarpışarak yerde kaldı.



Çarpışmanın etkisiyle bilincini kaybeden Varga, bir süre saha içinde tedavi gördü. Takım arkadaşları ve görevliler, tedavinin görüntülenmemesi için oyuncunun etrafına battaniye çekti.



Sedyeyle oyun alanı dışına çıkarılan Varga, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.