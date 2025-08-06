İŞKUR'dan futbolcu ilanı verdiler, 9 başvuru geldi: 3. Lig kulübünden ilginç hareket!

Futbolcu ilanı kısa bir süre sonra kaldırıldı. Bu durumun, geçmiş yıllarda farklı spor kulüpleri tarafından da yapılan bir uygulama olduğu, SGK teşvikinden yararlanmak adına yapılan bir işlem olabileceği belirtildi.



Ayrıca benzer ilanların geçmiş yıllarda farklı kentlerde de yayınlandığı, Türk Meslekler Sözlüğü'nde olan tüm mesleklerde ilan açılabileceği öğrenildi. İŞKUR ve 52 Orduspor FK tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.