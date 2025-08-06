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İŞKUR'dan futbolcu ilanı verdiler, 9 başvuru geldi: 3. Lig kulübünden ilginç hareket!

TFF 3’üncü Lig’de mücadele eden 52 Orduspor FK’nın İŞKUR üzerinden futbolcu ilanı vermesi, sosyal medyada viral oldu.

İŞKUR'dan futbolcu ilanı verdiler, 9 başvuru geldi: 3. Lig kulübünden ilginç hareket!

TFF 3’üncü Lig takımlarından 52 Orduspor FK, 'a ilanı verdi.

İŞKUR'un internet sitesi üzerinden iş arama kısmına giren kişiler, 52 Orduspor'un ilanıyla karşılaştı. 1 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanan ilanın son başvuru tarihi ise 30 Ağustos 2025 olarak belirlendi. İlanı 274 kişi görüntülerken, 9 kişi başvuru yaptı.

İŞKUR'dan futbolcu ilanı verdiler, 9 başvuru geldi: 3. Lig kulübünden ilginç hareket! - 1

ilanı kısa bir süre sonra kaldırıldı. Bu durumun, geçmiş yıllarda farklı spor kulüpleri tarafından da yapılan bir uygulama olduğu, SGK teşvikinden yararlanmak adına yapılan bir işlem olabileceği belirtildi.

Ayrıca benzer ilanların geçmiş yıllarda farklı kentlerde de yayınlandığı, Türk Meslekler Sözlüğü'nde olan tüm mesleklerde ilan açılabileceği öğrenildi. ve 52 Orduspor FK tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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