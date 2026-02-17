İşler bir anda tersine döndü, "Gidecek" denilen Mourinho için resmi açıklama geldi
17.02.2026 19:27
Fenerbahçe sonrası Benfica ile anlaşan teknik direktör Jose Mourinho'nun takımındaki geleceğine dair resmi açıklama geldi.
Fenerbahçe'den UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalamamasının ardından ayrılan ve Portekiz Ligi ekibi Benfica'nın başına geçen teknik direktör Jose Mourinho'nun adı yine gündemde...
Benfica kariyeri çalkantılı başlayan ve hakkında ayrılacağına dair iddialar çıkan deneyimli çalıştırıcıyla ilgili resmi açıklama geldi.
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho.
“YENİ SEZONDA DA TAKIMDA KALACAK”
Kulüp başkanı Rui Costa, Jose Mourinho'nun gelecek sezon takımda olup olmayacağına dair gelen soruya "Mourinho yeni sezonda da takımın başında olacak" cevabını verdi.
PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI İDDİASI
Geçtiğimiz hafta ESPN'de yazılan habere göre Portekiz Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından sözleşmesi bitecek olan Roberto Martinez'in yerine Mourinho'yu göreve getirmek istedi.
Jose Mourinho ile ilgili iddiaların ayyuka çıkmasının ardından tecrübeli teknik direktörün geleceği konuşulmaya başlanmıştı.
Jose Mourinho, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde çıktığı 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet almıştı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MUCİZEYE İMZA ATMIŞTI
Şampiyonlar Ligi lig etabının son haftasında Benfica, Real Madrid'i ağırlamıştı.
Karşılaşmanın 90+8. dakikasına 3-2 önde giren Benfica'ya ilk 24'te yer almak için 1 gol gerekiyordu.
Bu dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Aursnes geçti ve kaleci Trubin de Real Madrid kalesinde gol aramak için yerini aldı. Aursnes'in ceza sahası içine yaptığı ortayı kaleci Anatolii Trubin tamamladı ve skor 4-2'ye geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde adını ilk 24'e yazdırmak için 1 gole ihtiyacı olan Benfica, son maçlar öncesi mucize olarak görülen şansını kullandı ve son 24 takım arasına kaldı. Real Madrid ise 15 puanla ilk 8'in dışında kaldı ve 9. basamakta yer buldu.