Islık, tepki olay. Arda Güler oynadı, Real Madrid kaos akşamında 90+10'da kazandı

TARAFTARDAN TEPKİ

Real Madrid taraftarları, maç boyunca oyuncularına ıslıklarla tepki gösterdi.

Xabi Alonso'nun görevden alınması ve takımın inişli çıkışlı performansının ardından Real Madrid'in iç saha maçlarında başlayan tepkiler Vallecano maçıyla devam etti.

Özellikle Vinicius Junior, ıslık ve protestolardan en çok nasibini alan isim oldu.