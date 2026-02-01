Islık, tepki olay. Arda Güler oynadı, Real Madrid kaos akşamında 90+10'da kazandı
01.02.2026 18:26
Son Güncelleme: 01.02.2026 18:31
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Rayo Vallecano karşısında son dakikada kazandı. Ev sahibi ekip, maç boyunca taraftarların tepkisine maruz kaldı.
İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.
Bernabeu'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekip, 15. dakikada Vinicius Junior'un golüyle 1-0 öne geçti. Vallecano, 49'da Jorge de Frutos ile eşitliği sağladı. Real Madrid, 90+10. dakikada kazanılan penaltıyı Kylian Mbappe'nin gole çevirmesiyle birlikte skoru 2-1'e getirdi.
Real Madrid'in yıldızları Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'un gol sevinci.
Vallecano'da Pathe Ciss, 80. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Pep Chavarria ise 90+13'te ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.
ARDA GÜLER, İLK 11'DE BAŞLADI
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Güler, 77. dakikada yerini Rodrygo'ya bıraktı.
Bu skorun ardından puanını 54'e yükselten Real Madrid, ikinci sırada yer alarak lider Barcelona'nın 1 puan gerisinde takibini sürdürdü. Üst üste üçüncü kez yenilen Vallecano ise 22 puanla 17. basamakta yer buldu.
Real Madrid, gelecek hafta Valencia deplasmanına çıkacak. Vallecano ise Oviedo'yu ağırlayacak.
Real Madrid takımının maç önü foıtoğrafı.
TARAFTARDAN TEPKİ
Real Madrid taraftarları, maç boyunca oyuncularına ıslıklarla tepki gösterdi.
Xabi Alonso'nun görevden alınması ve takımın inişli çıkışlı performansının ardından Real Madrid'in iç saha maçlarında başlayan tepkiler Vallecano maçıyla devam etti.
Özellikle Vinicius Junior, ıslık ve protestolardan en çok nasibini alan isim oldu.