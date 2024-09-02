Ismail Jakobs Galatasaray'da

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek pozisyonuna bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Fransız ekibi Monaco'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Ismail Jakobs'u kadrosuna dahil etti.



Sarı kırmızılılar Jakobs'un transferi için kulübü Monaco'ya 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Senegalli futbolcu Galatasaray'dan 2.1 milyon euro garanti ücret alacak. Sarı kırmızılıların Fransız ekibiyle anlaşmasında zorunlu satın alma maddesi de bulunuyor. Galatasaray, bu transfer için sezon sonunda Monaco'ya 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Jakobs aynı zamanda Galatasaray'ın 4. Senegalli futbolcu oldu. Sarı-kırmızılılarda daha önce Mohamed Sarr, Badou Ndiaye ve Mbaye Diagne forma giymişti.



İsmail Jakobs, geçen sene 23 karşılaşmada 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.