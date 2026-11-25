Galatasaray 'ı Aston Villa karşısında zafere götüren golü atarken adeta tekmeye kafa sokan Deniz Gül'ün burnu yarılmış ve maçı kanlar içindeki bir bandajla tamamlamıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da maç sonunda Deniz Gül'ün performansını överken, “Burnu çok kötü görünüyordu ama esas acısı yarın ve sonrasında çıkacak. Kırık olup olmadığı da anlaşılacak” demişti.

Deniz Gül'ün son hali ise Ismail Jakobs'un yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Galatasaraylı taraftarlar da paylaşımın altını geçmiş olsun mesajları ile doldurdular.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce de Deniz Gül'ün burnunda kırık şüphesi bulunduğunu ve operasyon geçireceğini açıkladı.

İnce ayrıca, karşılaşmada sakatlık yaşayan Mario Lemina ve Lucas Torreira'nın durumlarının iyi olduğunu kaydetti.